I sondaggi del 4 aprile per le elezioni 2019 in Israele

Ad un passo dal voto del 9 aprile, il Likud di Benyamin Netanyahu supera 'Blu-Bianco' di Benny Gantz e la coalizione di destra avrebbe sufficienti seggi per governare. Lo rivela un sondaggio di Haaretz che assegna al partito del premier 30 seggi contro i 27 di quelli del rivale Gantz. Non solo: l'indagine indica anche che tutti i partiti di destra passerebbero lo sbarramento elettorale e darebbero a Netanyahu una maggioranza di 67 seggi su 120, tale da consentire un nuovo governo del premier. Dopo i due - secondo il sondaggio - ci sarebbero i laburisti di Avi Gabbai con 10 seggi e l'alleanza di destra (Focolare ebraico, Unione nazionale e il radicale 'Potenza ebraica') con 7 seggi. Gli stessi andrebbero all'alleanza araba, Hadash-Taal. 'Zehut' (Identità) di Moshè Feiglin avrebbe 5 seggi. Se il sondaggio fosse confermato in questi numeri, Netanyahu avrebbe l'incarico dal presidente Reuven Rivlin.

LA PROTESTA DEI KIBBUTZ

A pochi giorni dal voto, su Boulevard Rothschild, pieno centro di Tel Aviv, è cominciata la protesta degli israeliani che vivono nei kibbutz a ridosso di Gaza e di quelli della cittadina di Sderot, bersagliati dai razzi lanciati da Hamas. Tradizionalmente elettori della sinistra, i 'kibbutzim' hanno intenzione di erigere una tenda in uno dei luoghi simboli della città per far capire che «non ce la fanno più». «Da 18 anni», ha detto il capo del consiglio regionale Eshkol (vicino a Gaza) Gady Yarkoni, citato dai media, «gli abitanti di questa zona vivono di continuo questa realtà. Prima erano tubi che volavano, poi sono diventati missili che uccidono, poi sono venuti i tunnel. Ed ora i palloni che esplodono sulle case e che bruciano i campi». Ai politici, nell'imminenza delle elezioni, chiedono di «parlare di loro» e dei progetti che hanno per risolvere i loro problemi dopo il voto.