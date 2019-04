Orban diserta l'incontro sovranista di Salvini a Milano

LEGGI ANCHE: L'Europa sovranista sarà una bolla elettorale

«Sto organizzando un grande evento qui a Milano con tutti gli alleati europei della Lega per proporre una riforma dell'Unione. Ho appena sentito alcuni degli alleati europei al telefono: è la prima volta che mi chiamano perché vogliono venire loro in Italia» aveva detto in in colloquio con la Stampa. Alcuni degli aderenti potrebbero essere i tedeschi di Afd, partito dalle forte connotazioni xenofobe, i "Veri finlandesi", il Fpo austriaco, il belga Vlaams Belang (fiamminghi), Vox (catalani), i danesi di Df. Sullo sfondo, ovviamente, l'ombra lunga di Marine Le Pen, i cui rapporti rimangono però altalenanti.

E MELONI VOLA A VARSAVIA DA KACZYNSKI

Sul fronte sovranista, è intervenuta con un'intervista sempre alla Stampa anche Giorgia Meloni, in competizione con la Lega. «Ho rafforzato l'amicizia che mi lega a Kaczyński. Da tempo Fratelli d'Italia vede nel gruppo di Visegrad un modello per stare in Europa a testa alta e senza calpestare i confini nazionali» ha dichiarato prima di partire per la Polonia. «A parte che i veri sovranisti siamo noi e loro sono populisti - dice Meloni commentando l'iniziativa leghista - il nostro obiettivo è costruire una nuova maggioranza in Europa che vada dai popolari ai populisti con noi dei Conservatori e Riformisti a fare da ponte. Da questo punto di vista è un bene che Orbán sia rimasto nel Ppe perché spinge nella nostra direzione». Alla domanda su che cosa distingue i Conservatori dai sovranisti-populisti, Meloni risponde: «Credo che il progetto di Salvini non abbia ancora chiaro cosa vuol fare con l'Europa, la nostra sfida invece va oltre la critica e propone l'alternativa di un modello Confederale anziché federale che mantenga la sovranità delle nazioni e metta in comune macro-temi come la difesa dei confini».