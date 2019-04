La lunga stretta integralista del sultano Bolkiah in Brunei

Il jet set di Hollywood, patinato come i sontuosi palazzi del Brunei, sta guidando – e ci mancherebbe – il boicottaggio globale contro la legge del taglione reintrodotta dal sultano Hassanal Bolkiah sui circa 450 mila abitanti, che prevede la lapidazione per l'adulterio e la sodomia, e altre pene durissime per la trasgressione di diversi precetti religiosi. Star come George Clooney ed Elton John invitano a disertare le grandi catene di alberghi di lusso di proprietà di Bolkiah, come in Italia l'Hotel Principe di Savoia a Milano, rilevato nel 2003 da una controllata londinese della Brunei Investment Agency. Le conoscono, le frequentano, sanno che quando il secondo sovrano più ricco al mondo mette piede all'estero fa shopping miliardario di immobili, oltre che di griffe e di gioielli. Ma potevano accorgersi molto prima dell'involuzione del sultanato del Brunei. A maggior ragione le Nazioni Unite e i governi che giustamente ora condannano.

IL RITORNO ALLA LEGGE DEL TAGLIONE

I segnali dal Borneo non mancavano. La legge medievale entrata completamente in vigore il 3 aprile 2019 era ampiamente annunciata e programmata da cinque anni. Il piano del sultano di islamizzare radicalmente la società risale al 2013 ed è falso affermare che dal 2019 nel Brunei c'è la sharia: la legge coranica è presente da secoli nel regno di tradizione islamica dal 1300, ma dal 2014 ha iniziato a essere inasprita nella sua versione integralista, secondo scaglioni temporali prestabiliti e attuati da Bolkiah. Come in Iran e in Arabia Saudita, con la terza e ultima parte rivista del codice penale l'adulterio e le relazioni omosessuali sono sanzionate con le frustate e la lapidazione, come l'apostasia e l'aborto, già illegale nel sultanato a meno che la donna non fosse in pericolo di vita, punito in precedenza con fino a sette anni di prigione. Per i ladri, come nei territori che erano dell'Isis, c'è l'amputazione e gli abitanti del Brunei – per il 35% di fedi diverse dall'islam– sono obbligati a indottrinare i bambini al Corano.