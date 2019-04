Di Maio dice che gli alleati della Lega negano l'Olocausto

LEGGI ANCHE: Orban diserta l'incontro sovranista di Salvini a Milano

«NOI CON FORZE CIVICHE LONTANI DA QUESTA ULTRADESTRA»

«Stiamo parlando di gruppi parlamentari - ha aggiunto - che sono usciti dal parlamento, quando si commemorava la strage dell'Olocausto e quello che hanno fatto nei campi di concentramento, quindi quando vedo queste cose mi preoccupo. E' mio dovere come forza politica e come capo politico del M5S dire che quelle cose non mi appartengono, infatti noi creeremo un gruppo unico e indipendente in Parlamento europeo con altri movimenti civici come il nostro e non staremo con queste ultradestre, che quando si tratta di scontri ideologici mi preoccupano non poco».

LEGGI ANCHE: Di Maio ha improvvisamente scoperto che Salvini gli ruba i voti

MALAN: «CON I SOVRANISTI L'UNIONE EUROPEA SARÀ PIÙ RIGORISTA»

E intanto scoppia il caso del rigorismo sovranista, sollevato dal parlamentare di Forza Italia Lucio Malan. «Le nuove dichiarazioni dei leader di AfD, la destra sovranista tedesca, ricordano ciò che era comunque ben chiaro: più i "sovranisti" avranno peso nelle istituzioni europee più la Ue sarà dura sui bilanci italiani e sul nostro debito. I tedeschi di AfD chiedono a Salvini di cambiare politica economica. Quando lo dicono Moscovici e Dombrovskis i gialloverdi si infuriano. Oggi che lo dice Jorg Meuthen invece nulla? Quanto ai sovranisti dell'area di Visegrad, vengono da paesi a bassissimo debito pubblico, dunque hanno interessi opposti all'Italia e non tollereranno extra-deficit. Se vincono i sovranisti in Europa - conclude Malan - giochini come il 2,04% di deficit l'Italia se li può scordare».