Il divorzio è costato a Jeff Bezos 36 miliardi di dollari

LO SCAMBIO SU TWITTER TRA I DUE EX CONIUGI

I dettagli del divorzio sono svelati dalla stessa MacKenzie con un tweet, il suo primo (e finora unico) messaggio postato sulla piattaforma di microblogging: «Sono grata che si sia concluso il processo di dissoluzione del mio matrimonio con Jeff. Sono contenta di dargli tutti i miei interessi nel Washington Post e in Blue Origin, il 75% delle nostre azioni in Amazon più il controllo dei voti sulle mie azioni». Jeff Bezos, sempre su Twitter, l'ha ringraziata: «È stata una partner, un'alleata e una mamma straordinaria. È una donna brillante e avrò sempre qualcosa da imparare da lei». Il divorzio sarà finalizzato nei prossimi 90 giorni. L'accordo stempera i timori di uno scossone al vertice di Amazon. MacKenzie avrebbe infatti potuto chiedere il 50% dei beni comuni, ovvero 80 miliardi di dollari, ma non lo ha fatto. Non ha indebolito la posizione del suo ex marito e non ha nemmeno portato avanti una battaglia legale, che avrebbe potuto distrarre Bezos dai suoi compiti di amministratore delegato. Per gli azionisti di Amazon, insomma, un sospiro di sollievo dopo gli ultimi mesi trascorsi alla finestra, tra foto scottanti pubblicate dal tabloid National Enquirer e il timore di uno scandalo dalle più ampie dimensioni.