Come sta andando l'offensiva di Haftar su Tripoli

L'offensiva delle truppe guidate dal generale Khalifa Haftar sembra rallentare dopo il blitz del 4 aprile che le ha portate fino alle porte di Tripoli. Oltre cento soldati fedeli ad Haftar sono stati catturati a Ovest della capitale dalle milizie di Zawiya. Sui social sono state pubblicate le immagini dei militari arrestati nell'area di Wershaffana, nei pressi del checkpoint 27 riconquistato dalle forze del governo di unità nazionale di Tripoli. «Il numero di prigionieri tra le forze di Haftar ha raggiunto quota 128. E 40 veicoli militari sono stati presi dalle forze della zona ovest», riferisce un tweet dell'emittente Libya Al Ahrar.

CONSIGLIO DI SICUREZZA D'EMERGENZA

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres è arrivato a Bengasi dove incontrerà Haftar per cercare una mediazione. Il caos libico è al centro oggi di un incontro del Consiglio di sicurezza Onu, chiesto dalla Gran Bretagna, nel quale l'inviato speciale Ghassan Salamè farà il punto sulla situazione. Lo riferisce la missione diplomatica britannica al Palazzo di Vetro.

LA RUSSIA NEGA UN COINVOLGIMENTO

La Russia non sostiene l'offensiva dell'Esercito nazionale libico di Haftar: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. «No, Mosca non è coinvolta in questo in nessun modo», ha affermato Peskov, sottolineando che «le azioni delle parti non devono portare a un bagno di sangue, serve trovare una soluzione politica».

L'UE: «RISCHIO DI SCONTRO INCONTROLLABILE»

«Siamo profondamente preoccupati dall'escalation militare e retorica in corso in Libia, che rischia seriamente di portare ad uno scontro incontrollabile. Chiediamo a tutte le parti di allentare la tensione e cessare tutte le provocazioni», ha dichiarato un portavoce della Commissione europea. «Come detto più volte, non ci può essere una soluzione militare alla crisi libica», ha proseguito, «i politici devono agire in modo responsabile e mettere l'interesse nazionale per primo».