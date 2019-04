May ha chiesto ai 27 leader Ue di rinviare la Brexit al 30 giugno

PER L'ELISEO SENZA UN PIANO È RICHIESTA PREMATURA

Le posizioni dei Paesi Ue sono tuttavia già differenziate. Basta guardare alle prime reazioni di Parigi e Berlino. In assenza di un «progetto chiaro» la Francia giudica «prematura» la richiesta di rinvio della Brexit formulata dalla premier Theresa May. L'Eliseo, interpellato dalle agenzie che hanno ricevuto la comunicazione, ha spiegato infatti Radio France Info, ha ricordato che «i 27 hanno posto come condizione chiara che questa richiesta di rinvio sia giustificata da un progetto chiaro». Fonti diplomatiche fatte trapelare dalle stesse agenzie hanno aggiunto che "le voci" che circolano attorno a questa estensione del termine sono un «maldestro tentativo di sondare il terreno»«Aspettiamo il summit a Bruxelles», ha invece commentato un portavoce del governo tedesco. Un 'no comment' di fatto che rimanda alle consultazioni con i partner al summit straordinario dei leader Ue. Il portavoce ha quindi ribadito la posizione della Germania e della cancelliera Angela Merkel, così come sottolineata dalla stessa leader tedesca il 5 aprile a Dublino: «Fino all'ultimo momento, posso dire da parte della Germania, faremo tutto per evitare una Brexit no deal», ha detto Merkel. Il portavoce della cancelleria, Steffen Seibert, pur non volendo commentare sulla posizione del governo tedesco ha sottolineato l'importanza che Theresa May «riconosca come un'estensione al 30 giugno»presupponga che «il Regno Unito debba prepararsi a partecipare alla elezioni europee» a maggio.