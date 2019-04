Cosa c'è dietro l'azzardo di Haftar su Tripoli in Libia

Le forze di Misurata che hanno rovesciato Muammar Gheddafi convergono su Tripoli per fare muro contro il generale Khalifa Haftar. Potevano muoversi prima: a 75 anni, l'uomo forte della Cirenaica, coetaneo e amico-nemico del vecchio ra ha appena conquistato, dopo l'Est, tutto il Sud della Libia stringendo la capitale in una morsa. Da una settimana le milizie di Tripoli hanno schierato uomini e mezzi pesanti nei distretti meridionali per la notizia nell'aria di un attacco di Haftar. Ma i rapporti tra gli islamisti di Misurata e quelli dei clan criminali ingrossati nella capitale libica sono sempre più critici. Nella città Stato che ha liberato anche Sirte dall'Isis c'è poca voglia di sostenere gli alleati di Tripoli, rivelatisi disonesti, ma non si può dire di no, anche solo per il sostegno dell'Onu e – sempre più a parole – delle potenze occidentali. Se Haftar entrerà davvero nella capitale sarà la battaglia più violenta e lunga mai vissuta dai tripolini. Anche il gran muftì Sadiq al Ghariani, la massima autorità religiosa della Libia, li ha invitati a resistere all'attacco.

IL PROBLEMA DI HAFTAR RESTA LA CITTÀ DI MISURATA

Tutto intorno, il generale che nell'Est comanda il parlamento scissionista di Tobruk, non ha trovato grandi resistenze e non ha dovuto far sparare finché non ha raggiunto il Sud di Tripoli: lì sono esplosi i primi scontri, con i primi morti e oltre un centinaio di arrestati tra i suoi uomini. Le sue colonne di pick up armati erano sfilate minacciose e quasi indisturbate nel deserto, puntando verso Nord fino a una 30ina di chilometri da Tripoli allo snodo conosciuto come "Pont 27". In questi mesi, i morti e i feriti, tra le aree meridionali e lo strategico scalo di Mitiga, si sono contati in altre battaglie, tra le milizie dei ministeri di al Serraj entrate in conflitto tra loro: su queste divisioni Haftar ha lavorato e lavorerà. Ma il suo problema restano le forze di Misurata che lo odiano quanto odiavano Gheddafi, gli rinfacciano ancora la vicinanza al raís prima del tradimento con la Cia. Misurata è la città più sicura e autonoma della Libia, e le sue brigate sono forti più dell'agglomerato di mercenari e milizie (inclusi radicali islamici salafiti) che Haftar chiama Esercito nazionale libico (Lna).