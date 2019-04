I nuovi passaporti britannici senza la scritta Unione europea

Il ministero degli Interni di Sua Maestà ha comunque spiegato che continuerà a emettere i vecchi passaporti, quelli con la scritta "European Union", finché non finiranno le scorte e i cittadini non avranno la possibilità di scegliere tra le due versioni. In ogni caso, i passaporti senza la scritta "European Union" distribuiti in questi giorni non sono quelli definitivi. Dalla fine del 2019, infatti, i documenti subiranno un altro cambiamento: dall'attuale colore rosso bordeaux si passerà gradualmente al blu, il tradizionale colore dei passaporti britannici, mantenuto fino al 1988.