Eni ha evacuato il personale italiano in Libia

Eni ha deciso di evacuare, in raccordo con la Farnesina, il personale italiano in Libia, dove, in seguito all'annuncio del generale Khalifa Haftar di voler marciare su Tripoli, sono in corso scontri armati. Secondo Adnkronos la decisione della compagnia petrolifera sarebbe «precauzionale», come già avvenuto in altre occasioni. «La situazione nei campi è sotto controllo e stiamo monitorando l'evolversi della situazione con molta attenzione», ha riferito un portavoce dell'azienda.