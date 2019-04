I motivi dell'eccellenza dei treni giapponesi

IL FENOMENO DEL KAKEKOMI-JOSHA

Se si escludono i guasti e il maltempo, sono due i principali motivi di ritardo dei treni nipponici: i suicidi e il fenomeno del Kakekomi-josha, che ha radici profonde nella cultura popolare. È infatti l'usanza di prendere il treno “al volo”, in voga fin dall'inizio del secolo tra i giapponesi che prendevano il tram o i lenti treni a vapore afferrando le maniglie dell'ultima carrozza. Una usanza rimasta intatta fino a oggi e anche mal tollerata dalle compagnie dato che, oltre a rischiare incidenti molto seri, l'utente che pratica il Kakekomi-josha rischia di restare bloccato tra le porte, causando a tutto il treno piccoli ritardi che, però, come abbiamo visto, sono considerati molto seriamente.

LE SCUSE IN CASO DI PARTENZA IN ANTICIPO

Può capitare però anche l'opposto, cioè che il treno parta in anticipo. E, anche in questo caso, la compagnia interessata ha l'obbligo di chiedere pubblicamente scusa. L'ultima volta sembra essere successo venerdì 11 maggio 2018, alla stazione di Notogawa, a Shiga, dove il treno si è staccato dalla banchina alle ore 7, 11 minuti e 35 secondi invece di attendere le 7:12. Un passeggero ha fatto rapporto e la West Japan Railways ha subito diffuso una nota in cui chiedeva scusa ai viaggiatori: «Il grande inconveniente che abbiamo imposto ai nostri clienti è stato davvero imperdonabile. Valuteremo in modo approfondito la nostra condotta e ci sforzeremo di impedire che un incidente di questo tipo si ripresenti». E a nulla sono servite le scuse del macchinista che in un primo tempo aveva detto di avere soltanto chiuso le porte con anticipo e successivamente, ammesso l'errore, aveva spiegato che in stazione non si trovava nessuno.

LO SHINKANSEN, IL RE DEI TRENI

Lo Shinkansen è il treno giapponese ultra-veloce. Potrebbe essere equiparato a un Freccia Rossa, ma in realtà è qualcosa di profondamente diverso proprio per la volontà molto nipponica di voler offrire un servizio impeccabile soprattutto quando si chiede all'utente un prezzo eccezionalmente alto. Il primo chilometro ad alta velocità fu posato nell'aprile del 1959 con l'intento di collegare il Paese da Nord (presto arriverà a Sapporo) a Sud. Il Tōkaidō Shinkansen entrò in servizio il primo ottobre 1964, rispettando al secondo il calendario del governo: nove giorni dopo avevano infatti inizio le Olimpiadi di Tokyo. Secondo la classifica stilata da GoEuro, il Giappone, con i suoi bullet train in grado di raggiungere la velocità massima di 603 km/h (l'effettiva è comunque più “bassa”: 320 all’ora), e una copertura della rete ferroviaria ad alta velocità del 13,2% sul totale, è il Paese con i treni più veloci al mondo. Lo Shinkansen è inoltre ritenuto il treno più sicuro al mondo: il primo deragliamento è stato registrato solo nel 2004, 40 anni dopo l'inaugurazione, a causa di un terremoto di magnitudo 6,6. Il secondo nel 2013, durante una tempesta di neve.