Le ultime notizie sulla guerra in Libia tra Haftar e Serraj

Gli sviluppi sul terreno allarmano la comunità internazionale, Stati Uniti compresi. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che «promuovere la stabilità nel Nord Africa, Libia compresa, è una priorità del dialogo strategico con l'Italia» e che occorre «lavorare per una riconciliazione politica». Ma al momento la diplomazia appare impotente e l'Eni ha deciso di evacuare per precauzione il proprio personale presente nel Paese. L«a situazione nei campi petroliferi è sotto controllo,stiamo monitorando l'evolversi della vicenda con molta attenzione», ha fatto sapere l'azienda. A Tripoli «attualmente non abbiamo personale presente».

HAFTAR MINACCIA GLI AEREI IN VOLO SULLA TRIPOLITANIA

Le forze di Haftar hanno annunciato inoltre di aver decretato una no-fly zone sulla Tripolitania: «Qualsiasi aereo militare o drone sarà considerato un obiettivo nemico e l'aeroporto da cui è decollato sarà bombardato». Il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, non ha nascosto la propria preoccupazione al G7 di Dinard, in Bretagna: «È molto importante che cessino le operazioni militari, che possono contribuire ad accrescere il livello di destabilizzazione». Quanto al rapporto con la Francia, che in Libia ha interessi divergenti rispetto a quelli dell'Italia, Moavero ha escluso che in questa circostanza ci siano visioni differenti: «Ci siamo trovati assolutamente d'accordo nel fare un appello concorde verso una soluzione che non preveda interventi militari e conflitti che non spingono verso una soluzione politica inclusiva». Roma e Parigi, ha continuato il ministro degli Esteri, «sostengono entrambe gli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni unite, Ghassan Salamé, e hanno a cuore una soluzione costruttiva in Libia». Lo stesso Salamé, parlando a Tripoli, ha confermato che in assenza di impedimenti insormontabili la Conferenza nazionale indetta per il 14-16 aprile a Ghadames si svolgerà come previsto. Ma al momento è difficile dargli credito.

LA RUSSIA CHIAMA IL GENERALE

In campo c'è anche la Russia, che ha ufficialmente negato ogni supporto all'azione di Haftar. Il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha ribadito in una conversazione telefonica con il generale che la Russia è a favore di una soluzione pacifica alla crisi libica. Secondo il dicastero russo, Haftar «ha condiviso informazioni» sugli scontri in corso.