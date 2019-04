Guida alle elezioni del 9 aprile 2019 a Israele

Vari i motivi di rottura all'interno dell'esecutivo. Lo scorso novembre il governo era stato sul punto di cadere dopo la risposta "morbida" dell'esercito israeliano al lancio di razzi da Gaza. La tregua con Hamas (Bibi definì la guerra «non necessaria») aveva portato alle dimissioni del ministro della Difesa Avigodor Lieberman e all'uscita del suo partito, Israel Beitenu, dalla maggioranza. L'esecutivo si era salvato per il rotto della cuffia: i ministri della Casa Ebraica infatti, seppur critici, avevano confermato la fiducia al premier. Non è finita. Lo scorso dicembre Netanyahu non era riuscito a trovare la maggioranza alla Knesset per approvare una legge che obbliga gli ultra-ortodossi, gli haredim, a fare il servizio militare. Legge osteggiata dai partiti ultra-ortodossi di maggioranza ma espressamente richiesta dalla Corte suprema che nel 2017 aveva bollato come incostituzionale l'esenzione al reclutamento per gli studenti della Torah, dando al governo un anno per vararla. Alla fine Netanyahu ha annunciato le elezioni anticipate al 9 aprile. Ecco i partiti sulla scena.