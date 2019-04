Perché il Giappone non è il paradiso sovranista che crede Salvini

Può anche essere che gli italiani, in caso di bisogno, siano pronti a soccorrere lo Stato. Quel che è certo, almeno da un punto di vista storico, è che le nostre banche si sono rivelate meno patriottiche rispetto a quelle nipponiche, come fa notare il report. «Le banche giapponesi hanno dimostrato di avere una forte disciplina che le porta a detenere in portafoglio ampie quote di titoli di Stato senza cercare di liberarsene: solo il 10,9% del debito giapponese è in mano a soggetti residenti all’estero. In Italia questa quota è pari a circa il 30%». Siamo sicuri che, in casi emergenziali, potremmo dunque fare affidamento sul patriottismo degli operatori italiani? Siamo sicuri, soprattutto, che non si verificherebbero fughe verso investimenti e titoli garantiti in euro se, per realizzare il sogno sovranista, attuassimo l'agognata uscita dall'Euro? Uscita che, è bene ricordarlo, il Giappone non deve affrontare. E questa è, con ogni probabilità, la maggiore differenza che rende inutile la comparazione tra i due Paesi.