Quali sono le ultime notizie sulla guerra in Libia

Nella città assediata è stato deciso di chiudere per una settimana le scuole. I negozi, al contrario, sono invece stati presi d'assalto per fare scorte alimentari e di acqua in vista di uno stallo e, nel peggiore dei casi, di una guerra strada per strada. Questo nonostante l'esercito della Libyan national army guidato da Haftar abbia, nei giorni scorsi, subito una lieve frenata a causa dell'intervento delle forze leali al governo guidato dal premier Fayez al-Sarraj. Che al momento, tra l'altro, gode anche dell'appoggio di diverse milizie fra cui quelle di Misurata. E proprio al Sarraj, in un discorso televisivo alla nazione, ha accusato il suo rivale di tradimeno.

CATTURATO UN CENTINAIO DI COMBATTENTI DI HAFTAR

Intanto è stata diramata la notizia dai media libici che un centinaio di combattenti delle forze guidate dal generale Khalifa Haftar sono stati arrestati nella giornata di sabato 6 aprile durante gli scontri alle porte di Tripoli nel distretto di Sawani e nei pressi dell'aeroporto internazionale della capitale. Notizia, questa, che conferma l'avvenuto respingimento dei militari dell'uomo forte della Cirenaica da parte delle forze filogovernative. Haftar aveva ribadito nei giorni scorsi che le sue truppe avevano già preso il controllo dell'aeroporto internazionale, chiuso dal 2014, situato a circa 25 chilometri di distanza in linea d'aria a sud del centro di Tripoli.

LE PROTESTE DI SARRAJ A MACRON

La guerra intestina che sta divorando la Libia si combatte anche su due fronti. Uno nazionale e l'altro internazionale. Se l'Europa sta guardando con preoccupazione a quanto accade nel Paese, cercando anche di mediare con Haftar per non arrivare a un nuovo sanguinoso conflitto, il premier libico Sarraj ha presentato all'ambasciatrice francese in Libia, Béatrice du Hellen, una protesta formale in cui accusa il governo di Parigi di sostenere i ribelli. Sarraj ha chiesto formalmente all'ambasciatrice di riferire la sua protesta al presidente Emmanuel Macron.