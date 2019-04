Come procede la Nuova via della seta in Nord Africa

Pechino ha consolidato le sue posizione in tutti i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. In Egitto ha finanziato il raddoppio del Canale di Suez che ha ridotto il costo del trasporto di merci cinesi verso l’Europa e il Nord Africa, e ora punta ad ampliare il porto di El-Alamein, per farne un nodo strategico. In Algeria ci sarà un altro approdo, in costruzione a 70 chilometri a Ovest di Algeri. I Paesi nordafricani non sono però soltanto una via di transito ed è in Tunisia che la cooperazione è più avanzata e articolata. L’anno scorso è stato firmato un memorandum simile a quello italiano e sono stati lanciati progetti per un ponte che colleghi l’isola di Djerba alla terraferma, la costruzione di un’area logistica di mille ettari nel porto di Zarzis e una linea ferroviaria che collegherà Zarzis a Gabès. In più Pechino vuol fare della Tunisia una base produttiva, con l’apertura di una fabbrica di automobili della Saic, il maggior costruttore cinese con 4,5 milioni di vetture nel 2018.

L'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA CINA E TUNISIA

A gennaio Cina e Tunisia hanno consolidato e formalizzato i loro rapporti, con un accordo di cooperazione economica firmato da Hetm Ferjani, segretario di Stato del ministero degli Esteri tunisino, e Wang Xiaotao, capo dell’Agenzia per la cooperazione internazionale allo sviluppo della Cina. Xiaotao è stato due giorni in visita in Tunisia per concludere il “patto di ferro”. Il nocciolo dell’accordo prevede di intensificare gli investimenti cinesi in Tunisia e rafforzare la cooperazione nella Nuova via della seta, o Belt and Road Initiative. Il piano lanciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013, punta a trasformare Pechino in una potenza globale, concorrente degli Stati Uniti. Xi vuole creare una rete di infrastrutture e vie commerciali che coinvolgerà 64 Paesi e 4,5 miliardi di persone, per integrare a livello economico e commerciale Asia, Europa e Africa. Pechino ha come traguardo completare il mega-progetto entro il 2049 e ricostituire le antiche rotte di scambi della Via della seta, che in passato si estendeva per circa 8 mila chilometri e collegava la Cina all'Asia Minore e al Mediterraneo attraverso il Medio Oriente.