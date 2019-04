Le ultime notizie sulla guerra in Libia dell'8 aprile 2019

RAID AEREI DI TRIPOLI CONTRO AL WATTIYAH

Sul terreno intanto i combattimenti proseguono. Il 7 aprile l'aviazione del governo di Tripoli ha condotto un raid contro la base aerea di Al-Wattiyah, a sud-est di Tripoli verso il confine tunisino, controllata dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. L'attacco è stato reso noto da Libya Observer, secondo il quale la base è servita come punto di partenza per raid contro l'area di Naqliya camp sulla strada per l'aeroporto internazionale (chiuso nel 2014), nonostante le promesse di lasciare questa base fuori dei combattimenti.

SI DIMETTE IL VICEPRESIDENTE DEL GOVERNO DI TRIPOLI

Nel frattempo il governo di Tripoli viene scosso dai disordini politici. Il vice presidente del Consiglio presidenziale, Ali al-Qatrani, ha annunciato le sue dimissioni e ha espresso il suo sostegno all'operazione dell'Esercito nazionale libico (Lna) nella capitale. L'indiscrezione è stata pubblicata da Asharq Al-Awsat che ha riportato le dichiarazioni dello stesso Qatrani. L'ormai ex vice presidente ha detto che Fayez al-Sarraj è «controllato» dalle milizie e tale azione «condurrà la Libia solo verso ulteriori sofferenze e divisioni». «Attraverso l'incoraggiamento di queste milizie, Sarraj ha violato l'accordo politico sulla Libia abusando dei privilegi concessi a lui come capo del Consiglio presidenziale», ha sottolineato Qatrani che ha salutato la marcia della Lna su Tripoli con lo scopo di liberarla dalle bande terroristiche e criminali.

LA FRANCIA NEGA DI APPOGGIARE HAFTAR

La Francia, intanto, attraverso le sue fonti diplomatiche, ha negato ogni appoggio al generale Haftar, spiegando di non essere stata al corrente delle intenzioni del generale di marciare su Tripoli. Ha inoltre assicurato di non avere in merito alcun piano segreto e ha ribadito ribadendo il proprio al governo Serraj.