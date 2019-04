Le opzioni di Netanyahu alle elezioni israeliane del 9 aprile 2019

Anche allora, nel 1996, c'era di mezzo Benjamin “Bibi” Netanyahu, che batté il premier uscente laburista Shimon Peres e andò al governo per il primo mandato. Dalle Legislative che ne segnarono l'ascesa politica il cerchio potrebbe chiudersi per il leader del Likud, stavolta in senso inverso. Sono in tanti a sperarlo, fuori e dentro Israele, e in diversi anche nel Likud: negli anni, il leader conservatore ha accumulato parecchi nemici, tra ex alleati o fuorusciti dal partito. Tuttavia potrebbero non essere sufficienti a togliere a Netanyahu il primato, nel caso di un quinto governo dal 2019, di primo ministro più longevo del Paese, più del padre di Israele Ben Gurion.

IL DECENNIO DI NETANYAHU

“Bibi”, che non a caso ha anticipato il voto di un semestre, ha sette vite e gli ultimi sondaggi – per un pelo – gli danno ragione: l'azzardo dell'alleanza con la destra più estrema gli frutterebbe, al contrario del rivali, la maggioranza alla Knesset. Perché in Israele non vince sempre il partito con più voti. Ed è a destra, non a sinistra, che le sigle minori delle coalizioni prendono più seggi. Per tutti è di sicuro una corsa all'ultima scheda: queste elezioni zeppe di variabili sono un test sui 10 anni, dal 2009, di governo ininterrotto di Netanyahu. Se rivincerà, per i palestinesi sarà l'apartheid istituzionalizzato. Comunque vada, le perplessità di un quinto mandato a Netanyahu sono molte, su più fronti e nel clima politico e sociale più esasperato della storia recente di Israele.