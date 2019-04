Gli Usa hanno inserito i pasdaran nell'elenco dei gruppi terroristici

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran entra nella lista nera Usa delle organizzazioni terroristiche. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. È la prima volta che una unità militare di un Paese straniero, come i pasdaran di Teheran, viene sanzionata.

L'IRAN RISPONDE INSERENDO L'ESERCITO USA NELLA SUA BLACK LIST

Di fronte alle anticipazioni uscite nei giorni scorsi sulla volontà del presidente Trump, l'Iran aveva già preannunciato un'eventuale risposta, che è arrivata puntualmente a stretto giro: le forze armate americane saranno inserite nella lista delle «organizzazioni terroristiche», accanto all’Isis, come aveva avvertito il presidente della commissione politica estera e sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Heshmatollah Falahatpisheh. Il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif ha infatti proposto al Consiglio di sicurezza nazionale di Teheran di includere le truppe Usa che operano in Medio Oriente e Asia nella sua lista delle organizzazioni terroristiche. «Un giorno gli Stati Uniti sostengono che l’Iran è sull’orlo del collasso e il seguente siamo demonizzati come una grande potenz che minaccia la Nato. Pompeo e il suo capo farebbero qualsiasi affermazione contraddittoria adatta all’occasione. Al contrario, l’Iran è costantemente responsabile e in cerca di pace».

NETANYAHU SI CONGRATULA CON GLI USA

Le forze Usa «in Asia occidentale perderanno pace e tranquillità», ha commentato il comandante dei Guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran, il maggiore generale Mohammad Ali Jafari. Mentre il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha puntualmente ringraziato Trump. «Grazie per aver accettato un'altra mia richiesta che serve gli interessi delle nostre nazioni e di quelle nella regione».