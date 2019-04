Cosa sta succedendo in Algeria con la rivolta anti-Bensalah

Tensioni in Algeria, dove Abdelkader Bensalah è stato designato capo di Stato ad interim dal parlamento il 9 aprile 2019, secondo quanto hanno riferito i media locali. La designazione, che ha una durata stabilita di 90 giorni, non è piaciuta all'opinione pubblica: gli studenti algerini sono scesi in piazza ancora per chiedere «la fine del regime».