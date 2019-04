Le news sul rinvio della Brexit del 9 aprile 2019

LEGGI ANCHE: I nuovi passaporti europei senza la scritta Unione europea

BARNIER: TRATTATIVE CON CORBYN GIUSTIFICANO PROROGA

«Il nuovo processo politico del negoziato trasversale» tra la premier britannica Theresa May ed il leader labour Jeremy Corbyn, per formare una maggioranza sull'Accordo di divorzio ai Comuni «è ciò che dà un senso alla domanda di un'estensione. La risposta spetta ai leader al vertice, ma la proroga deve essere utile per dare più tempo, se necessario, per riuscire nel processo politico in corso, per dare tutte le possibilità» ha spiegato il commissario europeo Michel Barnier.

NUOVO PASSAGGIO ALLA CAMERA DEI COMUNI

Sul fronte interno, invece, il governo affronta nel pomeriggio un nuovo dibattito ai Comuni sui termini della proroga con voto su una mozione ad hoc. Quest'ultimo passaggio è la conseguenza dell'approvazione finale nella notte di una legge "anti no deal" - varata per il rotto della cuffia da una maggioranza trasversale di deputati e lord con un irrituale iter sprint - che non solo rende obbligatoria la richiesta di rinvio per cercare d'evitare un divorzio senz'accordo, ma impone pure alla premier di sottoporne alla Camera dei Comuni la durata. Durata che se oltrepassa il 22 maggio costringerà il Regno a partecipare alle elezioni Europee: con tanto di preparativi già avviati da May a scanso d'equivoci, a partire dal via alla presentazione di pre-candidature.

LA LINEA DURA DELLA FRANCIA: L'ACCORDO NON CAMBIA

«La risposta» dell'Ue «non è automatica» frena la Francia con la ministra degli Affari europei Amelie De Montchalin che chiede «un piano politico credibile, e che spieghi cosa intende fare durante questa estensione. Inoltre si pone anche la questione del ruolo che il Regno Unito intende avere nelle istituzioni dell'Ue durante questo periodo di proroga e quale sarà il futuro degli eurodeputati britannici. Quello che è chiaro è che non ci sarà altro Accordo di divorzio rispetto a quello che è già stato negoziato tra Ue e Regno Unito, e che domani cercheremo di uscire dal vertice con una decisione che ci permetta di andare avanti col progetto europeo, preservandone le sue ambizioni».

MA LA GERMANIA È PRONTA A DARE CREDITO A LONDRA

«Dobbiamo concedere agli inglesi un po' di tempo affinché possano finalmente chiarire ciò che vogliono. Apparentemente a Londra i colloqui dell'ultimo minuto con l'opposizione non hanno prodotto risultati significativi» ha detto il ministro degli Affari europei tedesco Michael Roth parlando comunque di situazione «frustrante». «Ci sono chiare aspettative da parte nostra, ma al tempo stesso tendiamo la mano», ha spiegato ribadendo che l'Europa parlerà con una voce unica - ma le differenze come si vede ci sono - e sottolineando la problematicità della partecipazione al voto per l'Europarlamento del Regno Unito.