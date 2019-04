La Cina ha inviato un messaggio agli Usa su Iran e Medio Oriente

La Cina ha preso posizione sulla scacchiera mediorientale. Commentando la decisione degli Usa di includere le guardie rivoluzionarie iraniane dell'Iran, dette anche pasdaran, nella lista delle organizzazioni terroristiche Pechino ha sollecitato i Paesi fuori dal Medio Oriente a «promuovere pace e stabilità evitando azioni che possano portare a un'ulteriore escalation della situazione». Il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, ha sottolineato come la Cina si opponga «a politiche di potere e di bullismo da parte di qualsiasi Paese» La Cina, partner economico di Teheran, s'è schierata con Russia e Iran sul conflitto in Siria. Sulle tensioni in aumento tra Usa e Iran, Lu ha invitato ad abbassare i toni ricordando che la Cina «riafferma che gli affari internazionali dovrebbero essere gestiti nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite». Lu, nella conferenza stampa quotidiana, ha espresso inoltre l'auspicio che le «parti rilevanti possano fare di più per portare la pace e la stabilità in Medio Oriente, invece di far risalire le tensioni».