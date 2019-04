I risultati delle elezioni politiche 2019 in Israele

21.03 - GANTZ IN VANTAGGIO SU NETANYAHU PER DUE EXIT POLL SU TRE

Exit poll contrastanti per le elezioni in Israele. Canale 13 vede un testa a testa tra il Likud di Netanyahu e Blu-Bianco dello sfidante Benny Gantz. L'altra tv commerciale, Canale 12, assegna un vantaggio a Gantz di quattro seggi (37 a 33), mentre la tivù pubblica dà un vantaggio a Blu-Bianco di un solo seggio (37 a 36). Le due coalizioni sarebbero in perfetta parità: 60 a 60.

20.30 - ALLE 20 AFFLUENZA AL 61,3%

Alle 20 ora locale l'affluenza alle elezioni politiche in Israele ha raggiunto il 61,3% degli aventi diritto. Nel 2015 la percentuale dei votanti era stata del 62,4%.

20.00 - CALA L'AFFLUENZA, SOPRATTUTTO TRA GLI ARABO-ISRAELIANI

Alle ore 18, le 17 in Italia, la percentuale di aventi diritto che si sono recati alle urne in Israele è stata del 52%, ovvero 2,6 punti in meno rispetto al 2015. Molto vistoso il calo dell'affluenza tra la popolazione arabo-israeliana, circa il 40% in meno rispetto ai concittadini di etnia ebraica. Il dato rischia di segnare uno dei punti più bassi della partecipazione araba al voto e potrebbe danneggiare soprattutto il partito di Gantz.