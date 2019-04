La Turchia contesta all'Italia le iniziative sul genocidio armeno

LEGGI ANCHE: Genocidio degli armeni, come è avvenuta la strage

La protesta diplomatica è una prassi comune in casi analoghi da parte del governo di Ankara, che non riconosce il genocidio degli armeni avvenuto durante la prima guerra mondiale. La Turchia sostiene che i massacri del 1915 sono accadimento che si inquadrano nell'ambito di un conflitto e non sono stati orchestrati su base etnica o religiosa. Vengono inoltre contestate anche le cifre delle vittime, sostenendo che il numero sia inferiore a quello ritenuto veritiero da parte del consesso degli storici, ovvero 1,2 milioni. Il genocidio avvenne in tre fasi: tra il 23 e il 24 aprile del 1915 furono arrestati gli intellettuali e l'èlite armena di Costantinopoli, in una seconda fase disarmati e massacrati gli appartenenti ai corpi militari, quindi i massacri si abbatterono sul resto della popolazione.

LA MOZIONE ALLA CAMERA PER DARE «RISONANZA INTERNAZIONALE» AL GENOCIDIO

L'otto aprile è stata avviata nell'Aula della Camera la discussione generale della mozione unitaria sul riconoscimento del genocidio del popolo armeno, avvenuto tra il 1915 ed il 1916. Il testo punta ad impegnare il governo «a riconoscere ufficialmente il genocidio armeno e a darne risonanza internazionale».