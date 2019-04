Le ultime notizie sulla guerra in Libia del 9 aprile 2019

Resta tesa la situazione in Libia, dove la guerra civile pare al momento consumarsi a bassa intensità, ma con l'incubo di veder perecipitare le cose da un momento all'alltro. All'alba del 9 aprile le forze aeree del generale Khalifa Haftar hanno compiuto un raid sull'aeroporto internazionale di Tripoli, chiuso nel 2014, a Sud della capitale. L'attacco, secondo quanto riferito dall'emittente libica Alahrar tv, non avrebbe causato vittime.

RIAPERTO L'UNICO AEROPORTO IN FUNZIONE

Intanto, l'aeroporto Mitiga, l'unico in funzione a Tripoli e che era stato chiuso ieri a causa di raid di due aerei delle forze di Haftar, ha riaperto solo per i voli notturni consentendo l'atterraggio di almeno un aereo di linea. Solo poche ore prima il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva chiamato il premier libico Fayez al Sarraj per un colloquio telefonico che ha riguardato gli «sviluppi e ripercussioni dell'aggressione portata dalle forze di Khalifa Haftar alla capitale Tripoli e una serie di città libiche». A riferirlo la pagina Facebook dell'ufficio stampa del capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico. «Il primo ministro italiano ha espresso il proprio rammarico per il fatto che Tripoli sia stata esposta a un attacco ingiustificato che ha riportato il Paese in guerra» proprio mentre «si avvicinava la soluzione della crisi che attraversa», riferisce il post. «Conte ha affermato il rifiuto categorico da parte dell'Italia di questo attacco che destabilizza, che ha colpito l'aeroporto civile e che minaccia la vita di civili. Il premier ha fatto l'affermazione appellandosi alla fine immediata di questa operazione militare e chiedendo che le forze di Haftar tornino alle postazioni da cui sono partite», scrive ancora il testo dell'ufficio stampa libico.