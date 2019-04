Alle elezioni in Israele Netanyahu è ancora il vincitore

Israele ha scelto la continuità. Il premier Benyamin Netanyahu è lanciato verso il quinto mandato. In base allo spoglio del 96% dei voti espressi alle elezioni del 9 aprile per il rinnovo della Knesset, il Likud e Blu Bianco di Benny Gantz sono appaiati a 35 seggi ciascuno come partito. Ma la coalizione di destra del premier al momento ha 65 seggi dei 120 disponibili e questo le consente di avere la maggioranza di governo.

NETANYAHU E GANTZ IN PARITÀ NEGLI EXIT POLL

In base ai primi exit poll sia Gantz sia Netanyahu si erano detti vincitori. «Sono molto emozionato», sono state le prime parole di Netanyahu. «Questa è la notte di una vittoria immensa. Sia ringraziato il cielo che siamo giunti a tanto». «La nostra è stata una vittoria che non si poteva nemmeno immaginare», ha aggiunto il premier accompagnato dalla moglie Sarah. «Il popolo di Israele mi ha confermato la fiducia per la quinta volta».

UNA SCONFITTA EPOCALE PER LA SINISTRA

Dallo spoglio dei voti è emerso che la sinistra israeliana ha subito un duro colpo. I laburisti di Avi Gabbai hanno ricevuto appena sei seggi: il minimo assoluto in decenni di storia del partito. Meretz ha ottenuto quattro seggi e le due liste arabe (Hadash-Taal e Raam-Balad) hanno conquistato complessivamente 10 seggi, tre in meno rispetto alle politiche del 2015.

IN CRESCITA I PARTITI ORTODOSSI

Nella prossima Knesset saranno molto più forti i due partiti ortodossi, Shas e Fronte della Torah, con otto seggi ciascuno. Netanyahu potrà avvalersi inoltre del sostegno di tre liste minori: Israel Beitenu di Avigdor Lieberman (cinque), Unione dei partiti di destra (cinque) e Kulanu (quattro). Il partito Nuova destra di Naftali Bennett per il momento è escluso dalla Knesset, ma spera di superare egualmente la soglia di ingresso quando sarà completato lo spoglio dei voti dei militari.