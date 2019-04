La guerra in Libia e i rischi per l'Italia tra Eni e migranti

Due giorni di guerra in Libia hanno fatto impennare le quotazioni del petrolio. Il trend al rialzo accentua la tendenza positiva del 2019 (dai 53 dollari al barile del Brent di dicembre 2018 siamo a 71 dollari ad aprile) e non può che andare a vantaggio di Stati per esempio come l'Arabia Saudita, che vivono di esportazioni dell'oro nero e che più, assieme all'Iran e alla stessa Libia, avevano sofferto del crollo del prezzo a causa dell'alto surplus. Non è un caso se proprio l'erede al trono di Riad Mohammad Bin Salman, subito dopo aver ricevuto a fine marzo il generale libico suo alleato Khalifa Haftar e mentre lo stesso Haftar avanzava poi verso Tripoli, lanciava sul mercato le prime obbligazioni di Aramco, la compagnia nazionale del petrolio saudita, cioè la più grande al mondo. I bond immessi dal 6 aprile, per un valore di circa 12 miliardi di dollari, sono lo step preliminare per la quotazione di Aramco in Borsa: se ne parlava da qualche anno, ma MbS (come è chiamato a Riad) aveva dovuto ritardare, vuoi per il prezzo troppo basso del petrolio, vuoi per problemi di trasparenza.

IL RIALZO DEL PETROLIO SPINGE LA QUOTAZIONE DELLA COMPAGNIA SAUDITA



Con la Libia bloccata – come con l'embargo del petrolio all'Iran –, i tempi potrebbero essere maturi. Il costo di petrolio e gas più difficilmente estraibili nel Nord Africa aumenterà, Aramco farà più utili nel Golfo, guadagnerà valore e sul 5% del suo capitale potrà essere lanciata l'«ipo del secolo» a Wall Street che i grandi investitori attendono. Mentre in Libia sono ancora gli italiani gli stranieri con più interessi, e principalmente negli idrocarburi: circa il 20% della produzione di Eni è nell'ex colonia che si credeva uno scatolone di sabbia, e circa il 70% degli interessi economici e sul gas e il petrolio libico dell'Italia si concentrano tra la Tripolitania e il Fezzan, cioè tra la capitale e il Sud-Ovest della Libia dove Haftar ha in corso l'offensiva. Dal complesso di raffineria Mellitah Oil & Gas tra Tripoli e Sabratha, cogestito da Eni assieme alla Compagnia del petrolio libica (Noc), partono i 500 km di Greenstream attraverso il Mediterraneo che portano il gas alle famiglie italiane e anche ad alcuni Paesi europeo che lo riacquistano.