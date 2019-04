Le parole di Salvini per l'anniversario della polizia di Stato

IL PASSAGGIO SULLA FLAT TAX: RIVOLUZIONE STORICA

«Confermiamo tutte le manovre economiche fatte», ha detto ancora il ministro. «Oggi ci sono i dati sulla produzione industriale, quota 100 va avanti, il reddito parte e sulla flat tax l'impegno entro l'anno è di approvare una rivoluzione storica per semplificare la vita alle famiglia italiane. Il principio è semplificare e far pagare meno, non tutti ma tanti. I numeri saranno in manovra economica», ha spiegato. «Tria non ha detto che per fare la flat tax bisogna aumentare l'Iva. Ho letto ricostruzioni surreali in cui avrei litigato con lui, se c'era un giornata in cui ero tranquillo era ieri. Stiamo ragionando anche del cambio di alcuni parametri europei perché vivere in una gabbia non fa per me e non fa per gli italiani. Non si può vivere sotto ricatto, sotto minacce e sotto vincoli. Una delle soluzioni è cambiare le regole europee», ha concluso Salvini.