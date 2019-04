Ora Trump indaga chi ha indagato sul Russiagate

L'inchiesta sul Russiagate «era illegale, è partita illegalmente, è stata un tentativo di golpe, di far cadere un presidente»: ha detto Donald Trump parlando con i cronisti, auspicando che l'attorney general William Barr indaghi sull'origine dell'inchiesta. Una mossa che Barr aveva già annunciato in giornata: quello che sarebbe il nostro ministro della Giustizia ha costituito un team investigativo per indagare sulle origini delle indagini dell'Fbi sul Russiagate nel 2016. Barr ha individuato una lista di membri del Dipartimento di giustizia che vuole siano ascoltati per ricostruire come l'Fbi decise di indagare l'allora candidato presidenziale Donald Trump e la sua campagna.

«IL TEAM DI TRUM SPIATO»

In un'audizione al Senato, l'attorney general ha dichiarato che le agenzie di intelligence Usa spiarono la campagna presidenziale del tycoon e che esaminerà se questa sorveglianza sia stata fatta illegalmente. «Penso che ci sia stato spionaggio. Ma la domanda è se fu adeguatamente dichiarato, e non sto suggerendo che non lo fu. Non sto suggerendo che le regole furono violate, ma penso che sia importante darci un'occhiata», ha spiegato.«E non sto parlando necessariamente dell'Fbi, ma più ampiamente delle agenzie di intelligence», ha concluso Barr.

CONTRATTACCO SUL RUSSIAGATE PER LE ELEZIONI 2020

Dopo aver ricevuto una parziale assoluzione dal procuratore speciale Robert Mueller, il presidente punta ad usare l'argomento della persecuzione contro di lui da parte dei dem e del cosiddetto “Deep State” per le elezioni del 2020. Il rapporto di Mueller lo ha assolto dall'accusa di collusione con la Russia. E anche se è vero che non lo scagiona dall'accusa di ostruzione della giustizia, il messaggio passato all'opinione pubblica è che l'indagine durata due anni non sia riuscita a trovare nulla di grosso contro il tycoon. Due anni di imputazioni e attacchi da parte di dem e stampa che ora Trump vuole usare per contrattaccare.