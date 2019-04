Perché l'Ecuador ha scaricato Assange

I reali motivi della decisione di Quito, tuttavia, sembrano essere altri. Wikileaks ha accusato fin dalla scorsa settimana il presidente Moreno di avere ormai deciso di liberarsi dello scomodo ospite, imputandogli come scusa le presunte violazioni degli impegni presi in cambio della concessione dell'asilo.

«VENDETTA PER GLI INA PAPERS»

E avanzando in effetti il sospetto che Moreno volesse peraltro piuttosto vendicarsi della pubblicazione recente di documenti su uno scandalo di corruzione e trasferimento d'ingenti somme in paradisi fiscali nel quale il presidente e suoi familiari risulterebbero pesantemente implicati. L'Ecuador, è la tesi di WikiLeaks, ha espulso Assange a causa dello scandalo offshore degli Ina papers, la cui pubblicazione è attribuita proprio al sito di Assange. Che i diplomatici di Quito non ne potevano più dell'ingombrante ospite ereditato dal predecessore di Moreno, Rafael Correa, non è un mistero. Ancora l'anno scorso i padroni di casa di Julian gli avevano imposto regole severe di comportamento: evitare commenti online su questioni politiche, pulire meglio il bagno e prendersi cura del gatto, pena l'espulsione del felino.

«LA CIA DIETRO L'ARRESTO»

Sempre secondo Wikileaks, ci sono «la Cia» e altri poteri dietro la caccia ad Assange «Attori potenti, inclusa la Cia, sono impegnati in un sforzo sofisticato per disumanizzarlo, delegittimarlo e imprigionarlo». Moreno ha assicurato che il giornalista non sarà estradato in un Paese che applica la pena di morte, come gli Usa. Ma quello che succederà ora che è nelle mani di Scotland Yard non è certo, e difficilmente Moreno può garantire sulle future decisioni di Londra.

L'EX PRESIDENTE CORREA ACCUSA MORENO

L'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa, che nel 2012 ha concesso l'asilo politico a Assange, ha accusato di «tradimento» il suo successore Moreno per aver consegnato il fondatore di WikiLeaks alla polizia britannica: «Così ha messo a rischio la vita di Assange e umiliato l'Ecuador», ha twittato Correa. «Moreno è un corrotto ma quello che ha fatto oggi è un crimine che l'umanità non dimenticherà mai», ha aggiunto.