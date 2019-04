Le cose da sapere sulle elezioni in India 2019

La più grande democrazia del mondo, l'India, va al voto per le elezioni politiche del 2019. Più di 900 milioni di elettori sono chiamati alle urne per decidere il futuro di un Paese da 1,34 miliardi di persone, che secondo le previsioni è destinato a superare presto la Cina (1,39 miliardi) come Stato più popoloso del Pianeta. Gli indiani dovranno scegliere i loro rappresentanti per il parlamento, decidendo così se rinnovare per altri cinque anni l'attuale premier, il nazionalista induista Narendra Modi, o riportare al potere la dinastia Nehru-Gandhi.

QUANDO SI VOTA: DALL'11 APRILE AL 19 MAGGIO

Le elezioni generali in India si svolgeranno in sei date tra aprile e maggio, per consentire un voto ordinato e sicuro: in particolare si andrà alle urne l'11, il 18 ed il 23 aprile e il 6, 12 e 19 maggio. Lo spoglio avverrà il 23 maggio.