Sudan, i 30 anni di crimini di al Bashir prima del golpe

I TRAFFICI DI AL BASHIR

In Libia, come in Sudan e altrove in Africa il sospetto è che i soldi dell'Ue siano stati dirottati quasi completamente nella repressione alle frontiere e nei centri di detenzione. Secondo un altro rapporto del 2017 del Regional Mixed Migration Secretariat dell'Unhcr e di altre agenzie per la cooperazione di monitoraggio del Corno d'Africa, nel 2016 il traffico di esseri umani lungo la rotta tra Eritrea e Sudan fruttava più di 200 milioni di dollari l'anno, e da allora non risulta essersi arrestato. Non solo. Con l'Afghanistan, il Pakistan e lo Yemen, il Sudan è stata la principale base logistica e operativa per il reclutamento e il finanziamento di gruppi armati criminali e di terroristi islamici, attraverso la radicalizzazione dei Fratelli musulmani in al Qaeda.

FABBRICA DI MERCENARI E FONDAMENTALISTI

Dai tempi della guerra in Ciad e poi in Algeria, il Sudan è una fabbrica di mercenari. A Khartoum, dopo un misterioso incontro a Parigi all'ambasciata del Sudan tra lobbisti francesi dell'area e i vertici dell'intelligence di al Bashir, è stato stretto nel febbraio 2019 un accordo di pace tra il governo della Repubblica centrafricana e i rappresentanti delle milizie islamiste e cristiane in lotta tra loro. Per il lavoro sporco e il potenziale reclutamento di fondamentalisti, anche l'Iran di Khomeini ha coltivato negli anni intensi rapporti economici e diplomatici con al Bashir. Il quale, ha ricostruito il New York Times, ancora una volta non si è fatto scrupoli a mandare migliaia di sopravvissuti alla guerra in Darfur (in tanti minori) a combattere per l'Arabia Saudita in cambio dei petrodollari. Circa 14 mila miliziani sudanesi sarebbero morti in Yemen.