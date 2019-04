Le cose da sapere su Assange e l'estradizione negli Usa

1. L'ACCUSA DEGLI USA: PIRATERIA INFORMATICA

L'atto d'accusa Usa contro Assange risale ad oltre un anno fa, quando fu depositato segretamente ad Alexandria, in Virginia, prima di venire svelato lo scorso novembre per un errore di 'copia-incolla' da parte di un procuratore. Un solo capo di imputazione: cospirazione insieme a Chelsea Manning finalizzata ad hackerare nel 2010 decine di migliaia di documenti classificati legati alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, dall'Afghanistan all'Iran e a Guantanamo, passando per i rapporti con gli alleati. Una delle più colossali fughe di notizie della storia, che mise gravemente in pericolo e in imbarazzo gli Usa. L'accusa formale ora è solo quella di pirateria informatica, non di spionaggio.

2. LA PENA MASSIMA: CINQUE ANNI

Se condannato, Assange rischia sino a cinque anni (meno di quelli passati nell'ambasciata di Quito) anche se questo non placa le ire dei difensori dei diritti umani. Ma il ministero della giustizia Usa sembra intenzionato a contestare altri reati, che potrebbero aumentare la pena. Barack Obama aveva commutato la pena di 35 anni a Manning, liberandola dopo sette, ma lo scorso mese è tornata in prigione per essersi rifiutata di testimoniare davanti ad un gran giurì ad Alexandria. Segno che i procuratori sono ancora al lavoro.

3. LE POSIZIONI NEL REGNO UNITO: CORBYN CONTRARIO ALL'ESTRADIZIONE

Il Regno Unito deve dire no alla richiesta di estradizione degli Usa contro Julian Assange», ha scritto su Twitter il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, sottolineando come il fondatore di Wikileaks non possa essere consegnato a Washington per aver svelato "prove di atrocità" commesse dalle forze americane "in Iraq e in Afghanistan".

4. LE POSIZIONI NEGLI USA: TRUMP NON SI SCHIERA

"Amo Wikileaks", disse ripetutamente Donald Trump nella sua prima campagna presidenziale, apprezzandone la divulgazione di migliaia di email hackerate del partito democratico che danneggiarono la sua rivale Hillary Clinton. La quale ora sostiene che Assange deve rispondere ''per quello che ha fatto''. La Casa Bianca, invece, non ha commentato e il tycoon ha mantenuto un insolito silenzio su Twitter.