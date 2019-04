Il giudizio del Fmi sulle prospettive economiche dell'Italia

Poul Thomsen, direttore del Dipartimento europeo del Fmi, rispondendo alle domande dei giornalisti ha spiegato che la frenata della crescita economica «mette i legislatori di fronte a una sfida veramente difficile, molto critica. Serve un graduale consolidamento di bilancio, soprattutto nel medio termine». Per quanto riguarda nello specifico l'Italia, la sfida più immediata «è l'elevato debito pubblico», che si traduce in uno «spazio limitato» entro cui impostare la politica economica. Ma Thomsen è andato oltre, dando un giudizio sulla riforma fiscale che il governo M5s-Lega ha promesso di voler realizzare: «Abbiamo forti riserve rispetto ad alcune proposte che abbiamo visto in giro». Nessun accenno esplicito alla cosiddetta flat tax, ma il riferimento è ugualmente chiaro. Per Thomsen, ciò che in questo momento serve all'Italia è «adottare misure credibili». Se quelle adottate dal governo gialloverde lo saranno, «crediamo che non avranno un impatto negativo sulla crescita, ma è necessario non fare passi indietro sulle riforme strutturali».

PROGRESSI SUI CREDITI DETERIORATI DELLE BANCHE

Il Fmi ha riconosciuto tuttavia che l'Italia ha compiuto dei progressi sul fronte della riduzione dei crediti deteriorati posseduti dalle banche. Ma gli istituti di credito dovrebbero «ridurre nel lungo termine» anche l'esposizione al debito sovrano, dunque la quantità di titoli di Stato di cui sono proprietari.

LE RASSICURAZIONI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA TRIA

A margine dei lavori del Fondo monetario, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha difeso l'operato del governo: «L'Italia non è un rischio globale, non c'è bisogno di alcuna rassicurazione. Da noi c'è un rallentamento dell'economia di pari misura che in Germania. Le banche hanno risentito della doppia recessione, ma in sé il sistema è uno dei più sani d'Europa». Poi una promessa: «Rispetteremo gli obiettivi strutturali concordati». Tria ha risposto anche al commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, che aveva definito la situazione italiana una «fonte di incertezza» per tutta l'Eurozona: «Con Moscovici siamo in contatto continuo e i nostri numeri sono condivisi. È chiaro che vogliamo andare avanti con la riforma fiscale, ma nel rispetto degli obiettivi indicati nel Def».