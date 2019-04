La crisi in Libia al centro del vertice di governo

Vertice sulla Libia convocato dal premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nel pomeriggio. Alla riunione, a quanto si è appreso, è prevista la presenza del ministro degli Esteri Enzo Moavero e del ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Al centro della discussione con ogni probabilità anche la strategia da adottare dopo le indiscrezioni pubblicate da Repubblica sul ruolo svolto da Parigi nell'offensiva di Haftar, indiscrezioni poi smentita dal governo francese.

SALVINI ALL'ATTACCO DELLA FRANCIA

L'Ue, intanto, fatica a trovare una posizione comune sulla crisi libica, superando l'opposizione di una Francia sempre più sotto attacco e isolata a Bruxelles. La linea dei francesi ha provocato in Italia la dura reazione di Matteo Salvini, e non solo, che ha avvertito: «Se giocano alla guerra, non starò a guardare. Io e altri colleghi stiamo cercando di puntare alla pace e al dialogo parlando con tutti». La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha twittato la prima pagina di Repubblica e ha chiesto provocatoriamente: «Anche stavolta i parlamentari Pd scriveranno a Macron per chiedere scusa?».

L'UE RASSICURA SULLA COLLABORAZIONE CON L'ONU

Sulla Libia «c'è l'impegno dei 28 ministri» e la Commissione europea «è in contatto permanente con l'Onu», ha ribadito una portavoce dell'esecutivo comunitario, precisando che in queste ore «c'è molta attività» diplomatica e «utilizziamo tutti i mezzi che abbiamo per fare passare il messaggio che la crisi in Libia è molto preoccupante». La portavoce ha aggiunto che «per questo l'Ue ha deciso di esprimersi a livello dei 28 ieri con una dichiarazione».