Il leader del golpe in Sudan Awad Ibn Auf si è dimesso

Il capo del golpe militare in Sudan, il generale Awad Ibn Auf, si è dimesso da leader della transizione il giorno dopo aver estromesso il presidente Omar al-Bashir. I militari, guidati dallo stesso Ibn Auf, avevano imposto uno stato di emergenza di tre mesi e un periodo di transizione di due anni, preannunciando che il governo che avrebbe gestito il Paese nei due anni di transizione sarebbe stato di natura civile.

I militari per ora hanno evitato di usare il pugno di ferro contro la folla che continua a protestare violando il coprifuoco. Ma hanno dichiarato che non estraderanno Bashir all'Aja, dove è ricercato per il genocidio in Darfur. Il braccio di ferro tra esercito e manifestanti si era delineato già nelle prime ore del golpe in cui i militari, guidati da Ibn Auf, hanno arrestato Bashir e altri esponenti di spicco del governo.

Il coprifuoco notturno imposto subito dopo il golpe è stato violato da molte migliaia di persone che hanno dato vita a un sit-in davanti al quartier generale dell'esercito a Khartum facendo temere un massacro che però non c'é stato. Nei tentativi di sgombero prima del golpe, sarebbero comunque morte 27 persone, un quarto di tutte le vittime della repressione avvenuta da dicembre.

Nelle ultime ore un alto esponente della giunta militare responsabile per gli aspetti politici della transizione, il generale Omar Zein Abedeen, ha detto in una conferenza stampa che i due anni di transizione sono il massimo prevedibile e che il periodo potrebbe essere più breve. Venendo incontro a una richiesta dei manifestanti, il generale ha annunciato che il potere verrà conferito a un «governo civile» e sono circolate indiscrezioni su un imminente incontro dei militari con i partiti di opposizione.

L'Associazione dei professionisti sudanesi, tra i principali organizzatori delle proteste in corso da quattro mesi in Sudan, hanno però definito le sue dichiarazioni «deludenti e farsesche». E Abedeen ha avvertito che ci sarà "tolleranza zero" in caso di disordini.