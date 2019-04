Le notizie del 13 aprile 2019 sulla guerra in Libia

LE PAROLE DI DI MAIO SULLA CRISI LIBICA

Sul piano politico, sono da registrare le parole del vice premier italiano Luigi Di Maio: «Lavoriamo come squadra sulla Libia. Non serve che un ministro prenda iniziative e sondi altri Paesi europei. Il presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri e al massimo quello della Difesa hanno le competenze e le prerogative per affrontare il dossier. Lavoriamo in modo compatto, perché almeno il tema libico non entri in campagna elettorale ma faccia parte dell'azione sinergica e compatta di questo governo». Di Maio ha ricordato che «già nel 2011, quando l'Ue non è stata compatta, abbiamo pagato lo scotto di azioni singole in Libia». Nel 2011, ha detto il vice premier pentastellato, «la Libia è stata destabilizzata e l'Italia ha pagato per 5-6 anni lo scotto più grande di decisioni autonome singole di Stati europei che hanno interferito con le azioni che si stavano portando avanti in Libia. Mi auguro che non ci siano altre influenze europee nello scenario libico».