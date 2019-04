La protesta dei gilet gialli del 13 aprile 2019

Secondo i conteggi ufficiali, oltre 1,5 milioni di persone hanno partecipato al grande dibattito nazionale, di cui un terzo attraverso il sito web creato dall'esecutivo, un terzo partecipando direttamente alle circa 10 mila riunioni organizzate sul territorio, l'altro terzo nei 16 mila via mail o attraverso i cosiddetti cahiers de doléances come all'epoca pre-rivoluzionaria. Dai contributi è emersa la richiesta di taglio delle tasse, a cominciare dall'Iva, ma anche l'introduzione di una quota proporzionale in parlamento e una maggiore decentralizzazione. Da parte sua, l'opposizione ha criticato con forza il Grand Débat di Macron parlando di «grande bla bla bla». Per il presidente, la parte più difficile e delicata arriva ora, con il rompicapo di trasformare in proposte concrete soddisfacenti per i cittadini le rivendicazioni emerse dal Grand Débat.