Fukushima tra bonifica e incubo nucleare

IL GIAPPONE DICE ADDIO AL NO NUKE

Eppure, dopo un’iniziale ondata no nuke, contro il nucleare anche in Giappone, già tre anni dopo il governo premeva per la riaccensione delle centrali nucleari temporaneamente spente per innalzare i livelli di sicurezza e per la realizzazione di nuovi impianti. Nei giorni scorsi il ministero dello Sviluppo economico giapponese ha riaperto il dibattito sul tema, ipotizzando sussidi per i produttori di energia nucleare, proprio per far fronte all’aggravio di spese per introdurre standard di qualità. Tokyo non sembra dunque voler rinunciare a questa fonte energetica, ritenuta meno costosa rispetto alle altre. D’altra parte la stessa Tepco, la Tokyo Electric Power Co che gestiva anche Fukushima, è decisa a riattivare anche la centrale atomica di Tokai.

LA CORSA AL NUCLEARE IN MEDIO ORIENTE

Lo spettro di possibili incidenti non ferma la corsa al nucleare neppure in altre parti del mondo e soprattutto in Medio Oriente e non solo in Iran, dove è fonte di tensioni con gli Stati Uniti per il timore di una crescita degli arsenali atomici. Negli Emirati Arabi è in via di definizione l’attività che riguarda la stazione energetica di Barakah, costruita dalla Korea Electric Power Corporation (Kepco) e definita il più grande piano nucleare al momento in costruzione. In Arabia Saudita si lavora a due impianti atomici che dovrebbero far fronte all’elevata richiesta energetica del Paese. Neppure la Turchia sta a guardare, con l’attività a Akkuyu, nella costa sud, mentre l’Egitto ha avviato lo scorso anno la costruzione di una centrale a El Dabaa, a ovest di Alessandria. La Giordania, infine, sta pianificando una serie di impianti di dimensioni più ridotte, ma diffusi sul territorio. Tutto ciò ha creato allarme tra gli esperti che rievocano l’incubo Chernobyl e Fukushima.