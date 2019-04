Gli aggiornamenti sulla guerra in Libia del 9 aprile 2019

I militari del governo di unità nazionale guidato da Fayez al Sarraj il 14 aprile hanno abbattuto un caccia nemico e assicurato una nuova linea difensiva più profonda lungo l'asse del fronte meridionale. In una situazione di sostanziale stallo sul terreno, il maresciallo è volato al Cairo, dove ha incassato il rinnovato sostegno di uno dei suoi principali alleati, il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.

TRAMONTATO IL SOGNO DI UNA GUERRA LAMPO

Il faraone, secondo quanto ha fatto trapelare ai media, ha ribadito «il sostegno dell'Egitto agli sforzi della lotta contro il terrorismo e le milizie estremiste per realizzare la sicurezza e la stabilità della Libia». Ma gli osservatori leggono la mossa di Haftar come un segnale di debolezza da parte del maresciallo, in evidente difficoltà di fronte a un'offensiva pensata come un blitzkrieg ed arenatasi invece in un pantano di battaglie ben lontane dal cuore della capitale.

SERRAJ SCARTA L'IPOTESI DI CESSATE IL FUOCO

«Haftar ha tentato un golpe militare contro la Libia. Ha fallito, e non sarà sufficiente che si ritiri a Bengasi. La comunità internazionale esca dalla sua ambiguità», ha tuonato l'ambasciatore libico a Bruxelles Hafed Gaddur. Ci sono Paesi «che tramano alle spalle del governo legittimo e riconosciuto dalla comunità internazionale», ha aggiunto l'ex ambasciatore di Tripoli a Roma, «ma noi sappiamo chi sono». In serata, anche un portavoce dell'esecutivo tripolino, Muhannad Younis, ha escluso che il governo di Accordo nazionale libico di Fayez al Sarraj possa accettare alcun cessate il fuoco adesso, almeno fin quando le forze di Haftar non saranno ritornate alle posizioni di partenza.

VERTICE ROMANO CON FORZE MISURATINE E QATAR

Così, in un quadro ancora molto fluido, il 15 aprile atterreranno a Roma due avversari dell'uomo forte della Cirenaica per consultazioni con il governo italiano. Il primo è Mohammed Al Thani, vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Stato sponsor dell'esecutivo Sarraj. Il secondo è Ahmed Maitig, numero due del Consiglio presidenziale ed esponente di Misurata, la città libica più potente a livello militare le cui milizie sono schierate a difesa di Tripoli. Entrambi avranno colloqui sia con il premier Giuseppe Conte che con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.