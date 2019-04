Dalla Libia possono arrivare 6 mila profughi

L'aggravarsi del conflitto in Libia e delle condizioni di vita della popolazione locale rischiano di pesare non poco anche sull'Italia, e non solo perché sotto il profilo diplomatico il governo di Roma si gioca buona parte della sua credibilità internazionale, considerando il ruolo di mediatore che ha assunto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in un articolo a firma di Fiorenza Sarzanini, il nostro Paese potrebbe trovarsi a dover far fronte a qualcosa come 6 mila profughi pronti a imbarcarsi, moltissimi di loro donne e bambini, per scappare da una possibile guerra civile che potrebbe fornire spazio anche ai gruppi terroristici vicini all'Isis.

SALVINI CONFERMA LA LINEA DURA

L'Italia prosegue i colloqui con entrambe le parti, quella rappresentata dal presidente del governo riconosciuto Fayez al Sarraj e quella del generale Khalifa Haftar, e concentra i suoi sforzi sulla messa in sicurezza delle aziende italiane che operano in Libia e del personale di quelle che hanno deciso di non evacuare. Ma resta alto il livello d'allerta anche sull'emergenza umanitaria e il possibile sbarco di profughi. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha confermato la «linea dura», ma in caso di guerra tutto potrebbe cambiare. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dall'Oms è salito a 121 il numero dei morti negli scontri, i feriti sono 561. Seimila, secondo l'intelligence italiana, sono i profughi già chiusi nei centri e nelle prigioni, a questi ne vanno aggiunti altri che hanno attraversato il deserto per potersi imbarcare.

HAFTAR HA UN ESERCITO DI 25 MILA PERSONE

A chi sostiene che in caso di guerra sarà impossibile tenere i porti chiusi, Salvini ha risposto che così non sarà perché «chi scapperà dalla guerra arriverà in aereo». Intanto secondo il dossier dei servizi segreti italiani, «Haftar può contare su un esercito composto da 25 mila persone, tra loro anche molti ragazzini». Ma le ultime informazioni giunte dal campo parlano di «numerose “tecniche” — i pick up utilizzati dai soldati ed equipaggiati con le mitragliatrici — rimaste ferme perché senza carburante». L’Aise è preoccupato poi dalla «presenza tuttora massiccia di gruppi presenti nel Paese e direttamente collegati all’Isis, determinati a sfruttare la situazione di caos, pronti a trasformare la Libia nella nuova Siria».