Le spaccature del partito democratico Usa

I DOLORI DI NANCY PELOSI

In questo complicato quadro, la speaker della Camera Nancy Pelosi cerca di barcamenarsi come può, tentando di non scontentare nessuna delle varie correnti interne all’Asinello. Questa sua inevitabile oscillazione finisce comunque spesso con l’irritare tutti i settori del partito, col risultato che le fibrillazioni sono ormai all’ordine del giorno. E gli episodi di questo malessere non si contano più. Alcune settimane fa, una ventina di deputati democratici centristi aveva annunciato di voler sostenere una proposta repubblicana, finalizzata a far sì che eventuali tentativi di acquisto di armi da fuoco da parte di immigrati irregolari dovessero essere notificati all’Ice (l’agenzia federale preposta al controllo dei confini). La cosa ha creato una spaccatura interna profondissima: non solo i democratici “ribelli” sono stati duramente redarguiti da Nancy Pelosi per aver rotto il fronte, ma Ocasio-Cortez ha addirittura invocato la stesura di una lista con i deputati democratici che non si allineano a una non meglio precisata disciplina ideologica. Una proposta che – neanche a dirlo – ha scatenato fortissimi malumori nel partito.

LA SPACCATURA SU ILHAN OMAR

Ma non è tutto. Perché, a febbraio scorso è esploso il caso di Ilhan Omar, neo deputata musulmana democratica, che è stata attaccata per aver criticato la tradizionale politica americana nei confronti di Israele. I centristi hanno condannato la sua affermazione definendola antisemita, laddove svariati esponenti della sinistra – a partire dal senatore Bernie Sanders – hanno preso le sue difese.