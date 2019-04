Le ultime notizie sulla guerra in Libia del 15 aprile 2019

Intanto si aggrava il bilancio delle vittime causate dall'offensiva del generale Khalifa Haftar. Il numero dei morti è salito a 130, quello dei feriti a 560, mentre gli sfollati sono 16 mila. Maitig, in previsione del suo arrivo a Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano la Repubblica: «Vorrei chiedere a qualche capo di governo europeo: hanno capito chi è Haftar? Hanno capito su chi stanno puntando? Il tradimento del governo di Tripoli che noi rappresentiamo è un tradimento della legge internazionale, dell’Onu che aveva qui il suo segretario generale Guterres mentre Haftar ordinava l'attacco. All’Italia, all’Europa, chiedo di aiutarci in ogni modo a far rispettare la legge internazionale. Ci aiutino a fermare la guerra. La guerra civile di Libia è già una guerra regionale fra arabi, speriamo non lo diventi anche fra voi europei. Haftar vende all’Europa e al mondo l’idea che placherà il terrorismo. E invece porterà una guerra civile di 30 anni». Al Corriere della Sera ha parlato invece il vicepremier Luigi Di Maio: «Di fronte a un intensificarsi della crisi in Libia, chiudere i porti non basterebbe. Bisogna prepararsi in modo più strutturato, a livello europeo, nel rispetto del diritto internazionale. Quel che sta accadendo non è un gioco, non è un Risiko in cui uno si diverte a fare il duro con l'altro. Le parole hanno un peso. Se non si ponderano i toni, il rischio è di incrementare le tensioni. E di fronte a un inasprimento sul terreno la possibilità che possano riprendere gli sbarchi verso le nostre coste c'è, non è un mistero. Quindi i primi ad essere colpiti saremmo noi, come Italia».