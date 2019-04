La vittoria di Haftar a Tripoli è più lontana di quanto sembri

Basti ricordare lo scambio di cortesie sul nevralgico tema della road map verso le elezioni politiche in Libia che si è consumato tra il giugno (Parigi) e il novembre (Palermo) dello scorso anno e le accuse di collusione con emissari di Haftar reciprocati tra Parigi (4 aprile) e Roma (8 aprile). Dove Parigi ha negato di aver dato luce verde all’iniziativa militare di Haftar e dove Roma ha valorizzato - parola del premier Giuseppe Conte - la nostra capacità di interlocuzione con ciascuno dei due protagonisti della vicenda libica. Capacità che deve aver indotto Washington, già poco incline a farvisi coinvolgere, a chiamarsene fuori subito dopo l’annuncio dell’offensiva su Tripoli. Capacità che ha visto l’attivismo del premier stesso (visita in Qatar, incontro con emissari di Haftar, etc.) contrastare con l’umbratile profilo del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, chiamati a un “Gabinetto di crisi” solo venerdì 12 aprile. Un’iniziativa tardiva se si considera la settimana trascorsa dall’avvio dell’offensiva di Haftar; tardiva e per di più sterilizzata dall’assenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

SALVINI E DI MAIO, MENO PROCLAMI E PIÙ SOSTANZA

I due vice premier, invece di lanciarsi in proclami di marca più o meno elettorale, avrebbero fatto bene a premere per organizzare, ad esempio, una riunione d’emergenza a Bruxelles, cosa ben diversa dalla dichiarazione dell’Unione, fermata, e corretta e poi recitata dall’Alto Rappresentante Federica Mogherini, anche lei in debito di presenza attiva, invocante la cessazione delle ostilità e la ricerca di una soluzione della crisi negoziata politicamente. Stupisce in questo contesto la difficoltà di disporre di una fotografia aggiornata in tempo reale sulla reale situazione sul terreno, quasi che la tecnologia non possa essere di supporto al riguardo. Stupisce che alle letture allarmate e allarmanti si contrappongano versioni che fanno stato dell’efficacia della controffensiva capitanata dalla brigata di Misurata mentre affiorano dubbi sulla perizia tattica e strategica di Haftar. Dubbi alimentati tra l’altro dall’assai poco prestigioso curriculum militare di questo personaggio punteggiato soprattutto da sconfitte: nel 1987 quando diresse una spedizione militare contro il Ciad, nel 1990 quando guidò la “Forza Haftar” contro Muammar Gheddafi e nel 2011 all’inizio della primavera libica dove la sua fama di “Uomo degli Americani” lo pose in rotta di collisione con le forze islamiste e lo indusse a tornare negli Usa.