Perché per Notre-Dame non sono stati usati i Canadair

«Fiamme sviluppate dall'alto, alimentate probabilmente dalla copertura lignea del tetto: una situazione difficilissima per i nostri colleghi che ora potranno solo contenere i danni evitando la diffusione del rogo», ha spiegato Fabio Dattilo, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco italiani. E in questo caso, aggiunge, «è anche impossibile l'intervento degli elicotteri, che sarebbe inefficace. Uno si aspetterebbe che dall'alto arrivassero i nostri, cioè degli elicotteri che gettassero acqua sulle fiamme ma questo non si può fare perché se il tetto è ancora sano l'acqua non arriva sull'incendio; se invece è rotto, gettare acqua all'interno non serve. Probabilmente il fuoco si è sviluppato così rapidamente perché è partito dalla parte alta ed è più difficile spegnerlo rispetto ad un rogo partito dal basamento. È impossibile entrare dentro per il rischio crolli e solo attraverso le scale e dall'esterno si può gettare acqua».

ANCHE TRUMP HA INVOCATO I CANADAIR

«È così orribile vedere il grande incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Forse gli aerei anti-incendio potrebbero essere utilizzati per spegnerlo. Occorre agire in fretta», ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, cadendo come molti altri utenti nel facile errore.