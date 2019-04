Perché le responsabilità sull'incendio di Notre-Dame partono da lontano

Lo choc per Notre Dame è immenso, quasi nessuno poteva immaginare che un incendio la divorasse. Ma a un crollo sì, anche prima che il fuoco, nell'enorme forno della navata, scaldasse e sciogliesse in calce le pietre sbriciolate da tempo. Chi se ne intende di costruzioni, non era ingannato dalle dimensioni mastodontiche della cattedrale di Parigi. Sa che le chiese gotiche slanciate nel cielo sono costruzioni fragili quanto imponenti, e che come l'ardito ponte Morandi a Genova una parte rotta può far collassare le altre. E Notre Dame perdeva tanti pezzi. Non era vecchia: la struttura originale era stata ricostruita più volte, anche dopo gli assalti della rivoluzione francese. La guglia precipitata nel rogo era stata abbattuta e ricreata, alla fine del 1800. Ma aveva bisogno di restauri, rimandati per anni per la scarsità di fondi. Anche il cantiere, aperto nell'estate scorsa, era partito solo la primavera successiva.

PIETRE FRADICE E FRAMMENTI CADUTI