La copertina di Charlie Hebdo su Notre-Dame fa discutere

Charlie Hebdo non risparmia nemmeno uno simbolo della Francia come la cattedrale di Notre Dame, devastata dall'incendio che ha distrutto la guglia e gran parte del tetto. L'ultima copertina del settimanale satirico non esita a dare spazio all'interpretazione di Emmanuel Macron con la cattedrale in fiamme sulla testa. Nel disegno, si vede la faccia del presidente con un sorriso crudele e le torri di Notre-Dame in testa a mo' corona. Le fiamme si alzano e Macron dice «Riforme: io comincio dalla struttura».