Gli aggiornamenti sulla guerra in Libia del 16 aprile 2019

IL VIMINALE: SI RISCHIA L'ARRIVO DI TERRORISTI

Fonti del ministero dell'Interno hanno confermato che «centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico: non a caso la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi (per 'emergenza nazionale' legata al terrorismo)», ha spiegato una nota che ha anche confermato come «il Viminale stia rispondendo subito con una direttiva». La preoccupazione è stata ribadita anche dal premier Giuseppe Conte a margine di un'iniziativa del Dis: «Siamo molto preoccupati per la crisi libica, abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare per scongiurare una crisi umanitaria che può esporre al rischio dell'arrivo di foreign fighters sul nostro territorio. Bisogna assolutamente evitare l'escalation».

MAITING: «400 TERRORISTI POTREBBERO FUGGIRE IN ITALIA»

«Con la guerra in Libia in corso centinaia di migliaia di migranti potranno raggiungere facilmente le coste europee. Ma può succedere anche di peggio». Ha detto il vicepremier libico Ahmed Maitig alla stampa estera, ricordando i «circa 400 prigionieri dell'Isis detenuti tra Tripoli e Misurata« che potrebbero fuggire approfittando del caos. Maitig ha ricordato che il suo governo «ha lavorato con la comunità internazionale per tenere prigionieri questi terroristi». E nonostante questo, «oggi vediamo che alcuni partner supportano l'offensiva di Haftar».

SALVINI: «CONFERMATO IL RISCHIO TERRORISMO»

«Ho letto che Conte parla di un rischio foreign fighters. Anche Maitig mi ha confermato che almeno 500 terroristi sono nelle carceri libiche e mai vorremmo vederli arrivare via mare. Quindi i porti restano chiusi, non si cambia», ha rilanciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Stiamo lavorando perchè non ci sia guerra, speriamo che il peggio sia passato, il blitz di Haftar è fallito e noi siamo al lavoro perchè si fermino i missili». Ma rispondendo a una domanda specifica sulla chiusura dei porti ha ribadito che la linea non cambia. «Non considero profughi tutti quelli che arrivano dalla Libia». Di diverso avviso però il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli che in un intervento a Radio anch'io ha spiegato che «se dovessero arrivare migliaia di richiedenti asilo, potrebbe non bastare l'approccio porti chiusi. «Bisognerà aprire altri porti europei», ha incalzato il titolare del Mit, e «occorrerà una redistribuzione dei migranti». Per cui, ha sottolineato il ministro, «l'approccio deve essere internazionale».

«RESPINGEREMO HAFTAR DA TRIPOLI»

«Siamo in grado in difendere Tripoli e siamo determinati a farlo, e rispediremo le milizie di Haftar da dove sono venute», ha detto ancora Maitig. «Dopo 13 giorni dall'inizio dell'offensiva di Haftar verso la capitale la nostra situazione è molto migliorata, siamo tutti uniti a ovest, da Tripoli a Misurata, da Zintan a Zawia», ha assicurato Maitig, avvertendo: «Non ci può essere un'altra dittatura militare in Libia, il popolo vuole elezioni, democrazia». Maitig ha ricordato anche che l'offensiva di Haftar ha finora provocato «18 mila sfollati da Tripoli, oltre cento morti, tra cui decine di civili, e cinquecento feriti». «In città la vita scorre normalmente, ma a sud della capitale le milizie di Haftar continuano a lanciare bombe pesanti, effettuare raid, utilizzare ragazzini come combattenti». Per Maitig «Haftar sta mandando un messaggio che c'è una guerra tra est e ovest, ma è sbagliato, non c'è divisione nel paese, tutti vogliono elezioni e democrazia. È la guerra di una sola persona».

VIOLENTI COMBATTIMENTI A SUD DI TRIPOLI

Sul terreno intanto si continua a combattere. Violenti combattimenti sono scoppiati ad Ain Zara, sobborgo a 15km a sudest di Tripoli. L'area è quella dove si è registrata nei giorni scorsi l'avanzata più poderosa delle forze di Khalifa Hafatar. Le truppe del maresciallo sono invece in rotta lungo l'asse sudoccidentale: i Katiba, fedeli al governo di Fayez al Sarraj, sono avanzati di altri 5 km verso sud e si avvicinano ad Aziziya, bastione di Haftar, pressato da ovest dall'avanzata dei soldati di Zintan.