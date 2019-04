Le iniziative di solidarietà dopo l'incendio a Notre-Dame

«Mi impegno, da martedì lanceremo una raccolta fondi, anche Oltralpe. Lanceremo un appello affinché i grandi talenti vengano a ricostruire la cattedrale» ha detto quando ancora l’incendio non era ancora spento. E il sindaco della città, Anne Hidalgo, ha proposto «una conferenza internazionale di donatori»: un’occasione di confronto tra esperti e finanziatori».

PINAULT ANNUNCIA UNA DONAZIONE DA 100 MILIONI

La famiglia Pinault, a capo di Kering, il gigante del lusso che controlla tra gli altri Gucci e Balenciaga, ha risposto subito all’appello e ha annunciato la donazione di 100 milioni di euro. Poche ore dopo, l’altro big del lusso, Lvmh - a capo di marchi del calibro di Fendi, Bulgari, Christian Dior, Bulgari, Dkny, Guerlain, Givenchy, Kenzo, Loro Piana e Louis Vuitton - ha risposto rilanciando e raddoppiando: 200 milioni di euro.

RACCOLTA FONDI ANCHE NEGLI STATI UNITI

L’Île de la Cité ha stanziato 10 milioni di euro. Anche negli Stati Uniti si sono già attivati: la French Heritage society, un’organizzazione che ha sede a New York, dedita proprio alla conservazione dei tesori architettonici e culturali francesi, ha lanciato una pagina di raccolta fondi. E già in serata sulla piattaforma di crowdfunding Go fund me sono state create in tutto il mondo più di 50 pagine ispirate dal devastante incendio.