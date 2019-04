Le cose da sapere sulle elezioni in Indonesia 2019

LA SPINTA DEI RADICALI SU SUBIANTO

Subianto, pur non noto per essere particolarmente devoto, ha coltivato da anni i suoi legami con i gruppi musulmani più conservatori, la cui influenza è cresciuta negli ultimi anni. Ha promesso maggiore sostegno ai leader islamici e di aumentare i fondi per le scuole religiose. In più ha incassato l'appoggio del Partito della prosperità e della giustizia, la formazione poltica islamista più importante del parlamento indonesiano. In risposta, Widodo ha scelto di cautelarsi contro l'aggressiva campagna di questi ultimi scegliendo come suo vice un influente leader religioso, Ma’ruf Amin.

PER I SONDAGGI WIDODO AVANTI

Secondo gli ultimi sondaggi il presidente uscente dovrebbe essere essere riconfermato. Stando a una rilevazione del Charta Politika eseguita tra il 5 e 10 aprile, Widodo avrebbe il 53,5% delle preferenze contro il 38,8% del suo avversario. Gran parte degli elettori, l'84,2%, ha detto di essere sicuro del suo voto mentre solo il 7,2% potrebbe cambiare idea.